Tokenomika TokenOS AI (TOS)

Odkryj kluczowe informacje o TokenOS AI (TOS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 07:42:10 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa TokenOS AI (TOS)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TokenOS AI (TOS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 159.44K
$ 159.44K
Całkowita podaż:
$ 999.83M
$ 999.83M
Podaż w obiegu:
$ 999.83M
$ 999.83M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 159.44K
$ 159.44K
Historyczne maksimum:
$ 0.00056721
$ 0.00056721
Historyczne minimum:
$ 0.00008114
$ 0.00008114
Aktualna cena:
$ 0.00015862
$ 0.00015862

Informacje o TokenOS AI (TOS)

Oficjalna strona internetowa:
https://tokenos.ai/
Biała księga:
https://tokenos.ai/docs

Tokenomika TokenOS AI (TOS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki TokenOS AI (TOS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów TOS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów TOS.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszTOS tokenomikę, poznaj cenę tokena TOSna żywo!

Prognoza ceny TOS

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TOS? Nasza strona z prognozami cen TOS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

