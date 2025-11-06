GiełdaDEX+
Aktualna cena TokenOS AI to 0.00023796 USD. Śledź aktualizacje cen TOS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TOS łatwo w MEXC już teraz.

Cena TokenOS AI (TOS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 TOS do USD:

$0.00023796
+10.40%1D
TokenOS AI (TOS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:41:50 (UTC+8)

Informacje o cenie TokenOS AI (TOS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00021098
Minimum 24h
$ 0.00025307
Maksimum 24h

$ 0.00021098
$ 0.00025307
$ 0.00056721
$ 0.00008114
-0.20%

+10.42%

-28.59%

-28.59%

Aktualna cena TokenOS AI (TOS) wynosi $0.00023796. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TOS wahał się między $ 0.00021098 a $ 0.00025307, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TOS w historii to $ 0.00056721, a najniższy to $ 0.00008114.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TOS zmieniły się o -0.20% w ciągu ostatniej godziny, o +10.42% w ciągu 24 godzin i o -28.59% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TokenOS AI (TOS)

$ 239.21K
--
$ 239.21K
999.83M
999,829,037.335709
Obecna kapitalizacja rynkowa TokenOS AI wynosi $ 239.21K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TOS w obiegu wynosi 999.83M, przy całkowitej podaży 999829037.335709. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 239.21K.

Historia ceny TokenOS AI (TOS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny TokenOS AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny TokenOS AI do USD wyniosła $ +0.0001023256.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny TokenOS AI do USD wyniosła $ +0.0000247968.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny TokenOS AI do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+10.42%
30 Dni$ +0.0001023256+43.00%
60 dni$ +0.0000247968+10.42%
90 dni$ 0--

Co to jest TokenOS AI (TOS)

TokenOS is the world’s most advanced AI-powered Web3 development platform, designed to turn natural language prompts into fully functional, production-ready blockchain applications. From simple tokens and memecoins to complex DeFi protocols, TokenOS automates the creation, deployment, and auditing of smart contracts and dApps with enterprise-grade reliability. By combining advanced language models with blockchain infrastructure, TokenOS removes the barriers of technical expertise, making Web3 development accessible to everyone. With instant deployment, built-in security best practices, and cross-chain support on the roadmap, TokenOS empowers entrepreneurs, developers, and creators to launch tokenized businesses and decentralized applications in seconds.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny TokenOS AI (w USD)

Jaka będzie wartość TokenOS AI (TOS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w TokenOS AI (TOS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla TokenOS AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny TokenOS AI!

TOS na lokalne waluty

Tokenomika TokenOS AI (TOS)

Zrozumienie tokenomiki TokenOS AI (TOS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TOSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące TokenOS AI (TOS)

Jaka jest dziś wartość TokenOS AI (TOS)?
Aktualna cena TOS w USD wynosi 0.00023796USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TOS do USD?
Aktualna cena TOS w USD wynosi $ 0.00023796. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa TokenOS AI?
Kapitalizacja rynkowa dla TOS wynosi $ 239.21K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TOS w obiegu?
W obiegu TOS znajduje się 999.83M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TOS?
TOS osiąga ATH w wysokości 0.00056721 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TOS?
TOS zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00008114 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TOS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TOS wynosi -- USD.
Czy w tym roku TOS pójdzie wyżej?
TOS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TOS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:41:50 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe TokenOS AI (TOS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

