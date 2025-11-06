Informacje o cenie TokenOS AI (TOS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.00021098 Maksimum 24h $ 0.00025307 Historyczne maksimum $ 0.00056721 Najniższa cena $ 0.00008114 Zmiana ceny (1H) -0.20% Zmiana ceny (1D) +10.42% Zmiana ceny (7D) -28.59%

Aktualna cena TokenOS AI (TOS) wynosi $0.00023796. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TOS wahał się między $ 0.00021098 a $ 0.00025307, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TOS w historii to $ 0.00056721, a najniższy to $ 0.00008114.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TOS zmieniły się o -0.20% w ciągu ostatniej godziny, o +10.42% w ciągu 24 godzin i o -28.59% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TokenOS AI (TOS)

Kapitalizacja rynkowa $ 239.21K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 239.21K Podaż w obiegu 999.83M Całkowita podaż 999,829,037.335709

Obecna kapitalizacja rynkowa TokenOS AI wynosi $ 239.21K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TOS w obiegu wynosi 999.83M, przy całkowitej podaży 999829037.335709. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 239.21K.