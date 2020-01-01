Poznaj tokenomikę TOGA (TOGA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TOGA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę TOGA (TOGA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TOGA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o TOGA (TOGA) TOGA is a memecoin. It's just a GOAT wearing a TOGA. Originally the idea is that the coin was deployed by one of the biggest meme coins in the Solana community called GOAT. TOGA is a derivative of the GOAT narrative that goes on, and we proudly want to take that one step further and to build our own community. AI has been the one that launched GOAT, therefore TOGA is purely a community coin. $GOAT = $TOGA Oficjalna strona internetowa: https://t.me/TogaSol Kup TOGA teraz! Tokenomika i analiza cenowa TOGA (TOGA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TOGA (TOGA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 66.89K $ 66.89K $ 66.89K Całkowita podaż: $ 999.20M $ 999.20M $ 999.20M Podaż w obiegu: $ 999.20M $ 999.20M $ 999.20M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 66.89K $ 66.89K $ 66.89K Historyczne maksimum: $ 0.01149809 $ 0.01149809 $ 0.01149809 Historyczne minimum: $ 0.000010 $ 0.000010 $ 0.000010 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie TOGA (TOGA) Tokenomika TOGA (TOGA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TOGA (TOGA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TOGA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TOGA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTOGA tokenomikę, poznaj cenę tokena TOGAna żywo! Prognoza ceny TOGA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TOGA? Nasza strona z prognozami cen TOGA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TOGA już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.