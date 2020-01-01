Poznaj tokenomikę TinHatCat (THC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena THC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę TinHatCat (THC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena THC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika TinHatCat (THC) Odkryj kluczowe informacje o TinHatCat (THC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o TinHatCat (THC) TinHatCat is THE Memecoin of Fantom $FTM, Stoners and Conspiracy Theorists around the world. Ticker is $THC.

Oficjalna strona internetowa: https://www.tinhatcat.com

Tokenomika i analiza cenowa TinHatCat (THC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TinHatCat (THC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 503.27K
Całkowita podaż: $ 23.33M
Podaż w obiegu: $ 23.33M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 503.27K
Historyczne maksimum: $ 0.729156
Historyczne minimum: $ 0.02162813
Aktualna cena: $ 0.02156878

Tokenomika TinHatCat (THC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TinHatCat (THC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów THC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów THC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.