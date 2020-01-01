Poznaj tokenomikę TIMES ($TIMES) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $TIMES, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę TIMES ($TIMES) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $TIMES, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o TIMES ($TIMES) The Nordic-inspired medieval world of DARKTIMES is dark, gothic, and grim. Threats lurk around every corner, and there is nowhere safe to hide. DARKTIMES is a fast-paced Brawler Royale, played in a PvP survival format. You'll begin with nothing but the tattered clothes on your back and work your way towards acquiring weapons and armour as you explore the immersive maps. You'll have a choice of character classes, each with its own skill tree and combat specialties; each different, but just as deadly as the other. Brutal, fast, and unforgiving. Times are changing. Oficjalna strona internetowa: https://timestoken.xyz/ Biała księga: https://timestoken.xyz/whitepaper Kup $TIMES teraz! Tokenomika i analiza cenowa TIMES ($TIMES) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TIMES ($TIMES), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 202.48K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 407.31M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 497.12K Historyczne maksimum: $ 0.126407 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00049712 Dowiedz się więcej o cenie TIMES ($TIMES) Tokenomika TIMES ($TIMES): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TIMES ($TIMES) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $TIMES, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $TIMES. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$TIMES tokenomikę, poznaj cenę tokena $TIMESna żywo! Prognoza ceny $TIMES Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $TIMES? Nasza strona z prognozami cen $TIMES łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $TIMES już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.