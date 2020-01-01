Poznaj tokenomikę Tidecoin (TDC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TDC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Tidecoin (TDC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TDC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Tidecoin (TDC) Odkryj kluczowe informacje o Tidecoin (TDC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Tidecoin (TDC) Tidecoin offers a high level of protection for digital assets through the use of Falcon-512 (Fast-Fourier Lattice-based Compact Signatures over NTRU), an advanced cryptographic algorithm based on lattice structures. Unlike traditional cryptocurrencies such as Bitcoin and Litecoin, which may face vulnerabilities with the rise of quantum computing, Tidecoin is built to handle these future challenges. Oficjalna strona internetowa: https://tidecoin.org/ Biała księga: https://github.com/tidecoin-old/whitepaper/blob/master/tidecoin.pdf Tokenomika i analiza cenowa Tidecoin (TDC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tidecoin (TDC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.74M Całkowita podaż: $ 18.64M Podaż w obiegu: $ 18.64M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.74M Historyczne maksimum: $ 0.778444 Historyczne minimum: $ 0.04441292 Aktualna cena: $ 0.093251 Tokenomika Tidecoin (TDC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tidecoin (TDC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TDC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TDC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.