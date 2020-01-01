Poznaj tokenomikę this shit will run (DIARRHEA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DIARRHEA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę this shit will run (DIARRHEA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DIARRHEA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o this shit will run (DIARRHEA) Oficjalna strona internetowa: https://x.com/i/communities/1921274647804289436 Kup DIARRHEA teraz! Tokenomika i analiza cenowa this shit will run (DIARRHEA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla this shit will run (DIARRHEA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.84K $ 18.84K $ 18.84K Całkowita podaż: $ 999.49M $ 999.49M $ 999.49M Podaż w obiegu: $ 999.49M $ 999.49M $ 999.49M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.84K $ 18.84K $ 18.84K Historyczne maksimum: $ 0.00046079 $ 0.00046079 $ 0.00046079 Historyczne minimum: $ 0.00001831 $ 0.00001831 $ 0.00001831 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie this shit will run (DIARRHEA) Tokenomika this shit will run (DIARRHEA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki this shit will run (DIARRHEA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DIARRHEA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DIARRHEA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDIARRHEA tokenomikę, poznaj cenę tokena DIARRHEAna żywo! Prognoza ceny DIARRHEA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DIARRHEA? Nasza strona z prognozami cen DIARRHEA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DIARRHEA już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.