Poznaj tokenomikę Thief Cat (NAMI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NAMI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Thief Cat (NAMI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NAMI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Thief Cat (NAMI) / Tokenomika / Tokenomika Thief Cat (NAMI) Odkryj kluczowe informacje o Thief Cat (NAMI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Thief Cat (NAMI) $NAMI can steal everything but not your SOL! $NAMI can steal everything but not your SOL! Oficjalna strona internetowa: https://namionsol.club/ Kup NAMI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Thief Cat (NAMI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Thief Cat (NAMI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 32.82K $ 32.82K $ 32.82K Całkowita podaż: $ 951.07M $ 951.07M $ 951.07M Podaż w obiegu: $ 951.07M $ 951.07M $ 951.07M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 32.82K $ 32.82K $ 32.82K Historyczne maksimum: $ 0.00346739 $ 0.00346739 $ 0.00346739 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Thief Cat (NAMI) Tokenomika Thief Cat (NAMI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Thief Cat (NAMI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NAMI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NAMI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNAMI tokenomikę, poznaj cenę tokena NAMIna żywo! Prognoza ceny NAMI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NAMI? Nasza strona z prognozami cen NAMI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NAMI już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.