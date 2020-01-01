Poznaj tokenomikę The DUB Token (DUB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DUB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę The DUB Token (DUB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DUB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / The DUB Token (DUB) / Tokenomika / Tokenomika The DUB Token (DUB) Odkryj kluczowe informacje o The DUB Token (DUB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o The DUB Token (DUB) The DUB Token is a community-centric project that aims to move from MemeFI to Blue Chip. The project focuses on acquiring liquidity pools for farming in order to consistently provide ROI to DUB token holders by providing buy pressure over time. Ultimately, the goal is to become a "index fund" of reputable crypto projects that are primarily built on Base chain to start, eventually aiming to acquire positions cross-chain. Oficjalna strona internetowa: https://the-dub-token.gitbook.io/the-dub-token Biała księga: https://the-dub-token.gitbook.io/the-dub-token Kup DUB teraz! Tokenomika i analiza cenowa The DUB Token (DUB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla The DUB Token (DUB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 108.83K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 356.39M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 305.38K Historyczne maksimum: $ 0.00245314 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00030538 Dowiedz się więcej o cenie The DUB Token (DUB) Tokenomika The DUB Token (DUB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki The DUB Token (DUB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DUB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DUB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDUB tokenomikę, poznaj cenę tokena DUBna żywo! Prognoza ceny DUB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DUB? Nasza strona z prognozami cen DUB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DUB już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.