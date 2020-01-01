Poznaj tokenomikę The Dev is a Baby (BBYDEV) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BBYDEV, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę The Dev is a Baby (BBYDEV) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BBYDEV, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / The Dev is a Baby (BBYDEV) / Tokenomika / Tokenomika The Dev is a Baby (BBYDEV) Odkryj kluczowe informacje o The Dev is a Baby (BBYDEV), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o The Dev is a Baby (BBYDEV) The project is a token launched on Pump.fun by my baby. The community is rallying around the young baby dev in hopes that he can have a successful future, becoming the owner of 1 whole Bitcoin and beyond. The current Guinness Book of World Record's record holder for youngest millionaire is held by Jackie Coogan from the 1920s. Some members are hoping to make baby dev steal the record. 2.5% of the supply is locked away in his ledger. Oficjalna strona internetowa: https://bbydev.xyz Kup BBYDEV teraz! Tokenomika i analiza cenowa The Dev is a Baby (BBYDEV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla The Dev is a Baby (BBYDEV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.81K Całkowita podaż: $ 932.33M Podaż w obiegu: $ 932.33M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.81K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie The Dev is a Baby (BBYDEV) Tokenomika The Dev is a Baby (BBYDEV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki The Dev is a Baby (BBYDEV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BBYDEV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BBYDEV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBBYDEV tokenomikę, poznaj cenę tokena BBYDEVna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.