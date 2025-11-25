Tokenomika United Protocol (UT)

Tokenomika United Protocol (UT)

Odkryj kluczowe informacje o United Protocol (UT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 09:38:38 (UTC+8)
Tokenomika i analiza cenowa United Protocol (UT)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla United Protocol (UT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
Całkowita podaż:
Podaż w obiegu:
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Historyczne maksimum:
$ 0.041329
Historyczne minimum:
Aktualna cena:
$ 0.0000000736
Informacje o United Protocol (UT)

United Protocol is a next-gen Layer 2 network built for high-performance smart contract execution. It combines ZK coprocessors with modular architecture to deliver fast, secure, and low-cost on-chain operations.

Oficjalna strona internetowa:
https://unitedprotocol.io
Biała księga:
https://united-protocol-1.gitbook.io/untitled/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xF2c9E40Ab0A972A8a7322D713DD81dd19870549A

Tokenomika United Protocol (UT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki United Protocol (UT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów UT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów UT.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszUT tokenomikę, poznaj cenę tokena UTna żywo!

Jak kupić UT

Chcesz dodać United Protocol (UT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu UT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny United Protocol (UT)

Analiza historii ceny UT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny UT

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać UT? Nasza strona z prognozami cen UT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

