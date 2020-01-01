Poznaj tokenomikę TETU (TETU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TETU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę TETU (TETU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TETU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika TETU (TETU) Odkryj kluczowe informacje o TETU (TETU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o TETU (TETU)
Tetu is a DeFi application built on Polygon that implements automated yield farming strategies in order to provide investors with a safe and secure method of receiving high yield on their investments.

Oficjalna strona internetowa: https://tetu.io/

Tokenomika i analiza cenowa TETU (TETU)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TETU (TETU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 328.81K
Całkowita podaż: $ 518.98M
Podaż w obiegu: $ 485.71M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 351.34K
Historyczne maksimum: $ 0.130148
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0.00067697

Tokenomika TETU (TETU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki TETU (TETU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TETU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TETU.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.