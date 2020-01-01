Poznaj tokenomikę TEN (TENFI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TENFI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę TEN (TENFI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TENFI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / TEN (TENFI) / Tokenomika / Tokenomika TEN (TENFI) Odkryj kluczowe informacje o TEN (TENFI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o TEN (TENFI) TEN simplifies staking and farming with the most liquid BSC LP's available and provides a robust yield earning environment on the market while adapting to daily liquidity needs of different pools. TEN is decentralized finance, simplified! TEN simplifies staking and farming with the most liquid BSC LP's available and provides a robust yield earning environment on the market while adapting to daily liquidity needs of different pools. TEN is decentralized finance, simplified! Oficjalna strona internetowa: https://ten.finance/ Kup TENFI teraz! Tokenomika i analiza cenowa TEN (TENFI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TEN (TENFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 115.19K $ 115.19K $ 115.19K Całkowita podaż: $ 256.36M $ 256.36M $ 256.36M Podaż w obiegu: $ 155.52M $ 155.52M $ 155.52M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 189.88K $ 189.88K $ 189.88K Historyczne maksimum: $ 0.552685 $ 0.552685 $ 0.552685 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00074067 $ 0.00074067 $ 0.00074067 Dowiedz się więcej o cenie TEN (TENFI) Tokenomika TEN (TENFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TEN (TENFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TENFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TENFI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTENFI tokenomikę, poznaj cenę tokena TENFIna żywo! Prognoza ceny TENFI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TENFI? Nasza strona z prognozami cen TENFI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TENFI już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.