Poznaj tokenomikę TDCCP (TDCCP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TDCCP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę TDCCP (TDCCP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TDCCP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / TDCCP (TDCCP) / Tokenomika / Tokenomika TDCCP (TDCCP) Odkryj kluczowe informacje o TDCCP (TDCCP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o TDCCP (TDCCP) Oficjalna strona internetowa: https://tdccpmeme.pw/ Kup TDCCP teraz! Tokenomika i analiza cenowa TDCCP (TDCCP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TDCCP (TDCCP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 131.39M $ 131.39M $ 131.39M Całkowita podaż: $ 640.00M $ 640.00M $ 640.00M Podaż w obiegu: $ 640.00M $ 640.00M $ 640.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 131.39M $ 131.39M $ 131.39M Historyczne maksimum: $ 0.441232 $ 0.441232 $ 0.441232 Historyczne minimum: $ 0.064382 $ 0.064382 $ 0.064382 Aktualna cena: $ 0.205302 $ 0.205302 $ 0.205302 Dowiedz się więcej o cenie TDCCP (TDCCP) Tokenomika TDCCP (TDCCP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TDCCP (TDCCP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TDCCP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TDCCP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTDCCP tokenomikę, poznaj cenę tokena TDCCPna żywo! Prognoza ceny TDCCP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TDCCP? Nasza strona z prognozami cen TDCCP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TDCCP już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.