Poznaj tokenomikę TAIKAI (TKAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TKAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę TAIKAI (TKAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TKAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / TAIKAI (TKAI) / Tokenomika / Tokenomika TAIKAI (TKAI) Odkryj kluczowe informacje o TAIKAI (TKAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o TAIKAI (TKAI) TAIKAI is a hackathon platform that connects companies with talented developers to create solutions. We offer innovators a fun and exciting way to learn new skills, build cool projects, and earn rewards. TAIKAI is a hackathon platform that connects companies with talented developers to create solutions. We offer innovators a fun and exciting way to learn new skills, build cool projects, and earn rewards. Oficjalna strona internetowa: https://taikai.network/ Biała księga: https://taikai.network/garden-whitepaper Kup TKAI teraz! Tokenomika i analiza cenowa TAIKAI (TKAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TAIKAI (TKAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 143.85K $ 143.85K $ 143.85K Całkowita podaż: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Podaż w obiegu: $ 86.94M $ 86.94M $ 86.94M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 496.35K $ 496.35K $ 496.35K Historyczne maksimum: $ 0.01122729 $ 0.01122729 $ 0.01122729 Historyczne minimum: $ 0.00160005 $ 0.00160005 $ 0.00160005 Aktualna cena: $ 0.00165456 $ 0.00165456 $ 0.00165456 Dowiedz się więcej o cenie TAIKAI (TKAI) Tokenomika TAIKAI (TKAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TAIKAI (TKAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TKAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TKAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTKAI tokenomikę, poznaj cenę tokena TKAIna żywo! Prognoza ceny TKAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TKAI? Nasza strona z prognozami cen TKAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TKAI już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.