Informacje o TAGGR (TAGGR) TAGGR is a public good, a mix of forums & blogs, where users write posts, upload pics, engage with others, or just use it as their blog. The differentiators: - Content is immutable to others (only the content creator can modify or delete) - Users govern all code changes via voting - 100% autonomous. It generates revenues from user activity and uses part of these funds to auto-top up with cycles. As it is now without any upgrade or devs it can run as long as IC runs and there is user activity Oficjalna strona internetowa: https://taggr.network/ Biała księga: https://taggr.network/#/whitepaper Kup TAGGR teraz! Tokenomika i analiza cenowa TAGGR (TAGGR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TAGGR (TAGGR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 248.45K Całkowita podaż: $ 320.18K Podaż w obiegu: $ 313.97K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 253.36K Historyczne maksimum: $ 50.26 Historyczne minimum: $ 0.426645 Aktualna cena: $ 0.791308 Dowiedz się więcej o cenie TAGGR (TAGGR) Tokenomika TAGGR (TAGGR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TAGGR (TAGGR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TAGGR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TAGGR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTAGGR tokenomikę, poznaj cenę tokena TAGGRna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.