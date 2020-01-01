Poznaj tokenomikę Synk (SYNK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SYNK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Synk (SYNK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SYNK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Synk (SYNK) / Tokenomika / Tokenomika Synk (SYNK) Odkryj kluczowe informacje o Synk (SYNK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Synk (SYNK) Synk is a next-generation decentralized operating system (DeOS) designed to offer a secure, private, and anonymous environment for users and developers in the Web 3.0 space. By combining state-of-the-art cryptographic technologies with a decentralized infrastructure, Synk ensures that all user activities are protected from third-party interference. The project's main goal is to empower individuals and organizations to interact in a truly trustless ecosystem, where every action is safeguarded by encryption and decentralization. Oficjalna strona internetowa: https://synk.ws Kup SYNK teraz! Tokenomika i analiza cenowa Synk (SYNK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Synk (SYNK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 793.56K $ 793.56K $ 793.56K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 793.56K $ 793.56K $ 793.56K Historyczne maksimum: $ 0.087519 $ 0.087519 $ 0.087519 Historyczne minimum: $ 0.00692709 $ 0.00692709 $ 0.00692709 Aktualna cena: $ 0.00793557 $ 0.00793557 $ 0.00793557 Dowiedz się więcej o cenie Synk (SYNK) Tokenomika Synk (SYNK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Synk (SYNK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SYNK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SYNK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSYNK tokenomikę, poznaj cenę tokena SYNKna żywo! Prognoza ceny SYNK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SYNK? Nasza strona z prognozami cen SYNK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SYNK już teraz!