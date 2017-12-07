Poznaj tokenomikę SwissBorg (BORG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BORG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SwissBorg (BORG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BORG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / SwissBorg (BORG) / Tokenomika / Tokenomika SwissBorg (BORG) Odkryj kluczowe informacje o SwissBorg (BORG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o SwissBorg (BORG) What is SwissBorg? SwissBorg’s flagship product is an all-encompassing crypto management app for retail users. It enables them to on & off ramp, exchange crypto and fiat, earn yield, buy bundles of crypto and access its launchpad investment opportunities. SwissBorg started in the ICO era of 2017 and has over 1 million registered users as of 2024. The app’s products range from on/off ramp, CEX & DEX aggregator (MEX), staking and other passive income opportunities (Earn), cryptocurrency bundles (Thematics), and a launchpad & one-time opportunities (Alpha Early Deals) and more. SwissBorg users are also entitled to airdrops if they happen as it’s one the few centralised entities redistributing them directly to their users. What is BORG? BORG is essential to the SwissBorg experience as it unlocks additional utilities in the app. The more BORG users hold in the app, the more benefits they can unlock either through Premium Tiers or ad-hoc campaigns. Benefits include lower exchange fees, higher allocation in launchpads, higher yield on Earn strategies and increased voting power in referendums proposed by SwissBorg. When was SwissBorg Founded? The project was launched in Switzerland in 2017 and the ICO lasted from Dec 7th, 2017 to January 10th, 2018 where $50 million was raised to kickstart the project. In Q1 2023 SwissBorg performed a Series A, where 16,660 big and small individual investors raised a total of over 21 million Swiss Francs (CHF). Oficjalna strona internetowa: https://swissborg.com/en/ Biała księga: https://docs.swissborg.com/whitepaper/whitepaper Kapitalizacja rynkowa: $ 453.42M $ 453.42M $ 453.42M Całkowita podaż: $ 982.60M $ 982.60M $ 982.60M Podaż w obiegu: $ 982.60M $ 982.60M $ 982.60M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 453.42M $ 453.42M $ 453.42M Historyczne maksimum: $ 1.64 $ 1.64 $ 1.64 Historyczne minimum: $ 0.00502687 $ 0.00502687 $ 0.00502687 Aktualna cena: $ 0.460259 $ 0.460259 $ 0.460259 Dowiedz się więcej o cenie SwissBorg (BORG) Tokenomika SwissBorg (BORG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SwissBorg (BORG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BORG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BORG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBORG tokenomikę, poznaj cenę tokena BORGna żywo! Prognoza ceny BORG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BORG? Nasza strona z prognozami cen BORG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BORG już teraz! 