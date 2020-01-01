Poznaj tokenomikę sUSDS (SUSDS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SUSDS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę sUSDS (SUSDS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SUSDS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / sUSDS (SUSDS) / Tokenomika / Tokenomika sUSDS (SUSDS) Odkryj kluczowe informacje o sUSDS (SUSDS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o sUSDS (SUSDS) sUSDS is the new version of sDAI, offered by Sky which offers a higher yield. sUSDS represents USDS deposited into and earning the Sky Savings Rate. The Sky Protocol is a decentralised protocol developed around the USDS stablecoin. It is managed by Sky ecosystem governance. The Sky Protocol features Sky tokens (USDS, SKY, DAI, MKR), the Sky Savings Rate, Sky Token Rewards and, soon, Activation Token Rewards and SkyLink. Oficjalna strona internetowa: https://sky.money/ Kup SUSDS teraz! Tokenomika i analiza cenowa sUSDS (SUSDS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla sUSDS (SUSDS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.31B $ 2.31B $ 2.31B Całkowita podaż: $ 2.16B $ 2.16B $ 2.16B Podaż w obiegu: $ 2.16B $ 2.16B $ 2.16B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.31B $ 2.31B $ 2.31B Historyczne maksimum: $ 1.088 $ 1.088 $ 1.088 Historyczne minimum: $ 0.961716 $ 0.961716 $ 0.961716 Aktualna cena: $ 1.068 $ 1.068 $ 1.068 Dowiedz się więcej o cenie sUSDS (SUSDS) Tokenomika sUSDS (SUSDS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki sUSDS (SUSDS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SUSDS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SUSDS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSUSDS tokenomikę, poznaj cenę tokena SUSDSna żywo! Prognoza ceny SUSDS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SUSDS? Nasza strona z prognozami cen SUSDS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SUSDS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.