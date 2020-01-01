Poznaj tokenomikę Survarium (SURV) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SURV, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Survarium (SURV) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SURV, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Survarium (SURV) Survarium is a Web3 Play-to-Earn roguelike blending intense action, strategic progression, and real blockchain rewards. Inspired by Brotato and Vampire Survivors, it throws players into chaotic 15-minute survival runs where every decision counts. Equip 6 unique weapons, stack powerful passive items, and collect artifacts with game-changing effects—some boosting your power, others adding risk. Built for those who thrive under pressure, Survarium rewards skill, adaptability, and grit. Every run offers new upgrade paths, randomized challenges, and the chance to earn real value through the $SURV token. Backed by a transparent and sustainable tokenomics model, $SURV powers the in-game economy, NFT item marketplace, staking, and future governance. With 85% of tokens available to the public and all in-game revenue reinvested into development, token burns, and community growth, Survarium is designed to evolve with its players. Oficjalna strona internetowa: https://survariumbsc.com/ Biała księga: https://survarium.gitbook.io/survarium Kup SURV teraz! Tokenomika i analiza cenowa Survarium (SURV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Survarium (SURV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 397.69K $ 397.69K $ 397.69K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 397.69K $ 397.69K $ 397.69K Historyczne maksimum: $ 0.00135913 $ 0.00135913 $ 0.00135913 Historyczne minimum: $ 0.00009913 $ 0.00009913 $ 0.00009913 Aktualna cena: $ 0.00039769 $ 0.00039769 $ 0.00039769 Dowiedz się więcej o cenie Survarium (SURV) Tokenomika Survarium (SURV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Survarium (SURV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SURV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SURV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSURV tokenomikę, poznaj cenę tokena SURVna żywo! Prognoza ceny SURV Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SURV? Nasza strona z prognozami cen SURV łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SURV już teraz! 