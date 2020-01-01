Poznaj tokenomikę SuperVerse (SUPER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SUPER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SuperVerse (SUPER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SUPER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / SuperVerse (SUPER) / Tokenomika / Tokenomika SuperVerse (SUPER) Odkryj kluczowe informacje o SuperVerse (SUPER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o SuperVerse (SUPER) SuperVerse is a unified Web3 ecosystem connecting gaming, DeFi, and AI under a single interoperable protocol. Its native token, $SUPER, powers transactions, governance, and access to immersive games, AI-powered tools, and liquidity infrastructure such as Blackhole DEX. Designed for real utility across multiple chains, $SUPER enables staking, protocol buybacks, and sustainable yield while supporting a growing suite of decentralized applications. Oficjalna strona internetowa: https://superverse.co/ Biała księga: https://docs.superverse.co/ Tokenomika i analiza cenowa SuperVerse (SUPER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SuperVerse (SUPER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 324.18M Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 628.41M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 515.87M Historyczne maksimum: $ 4.74 Historyczne minimum: $ 0.070397 Aktualna cena: $ 0.515884 Tokenomika SuperVerse (SUPER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SuperVerse (SUPER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SUPER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SUPER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.