Tokenomika Suckypanther (SUCKYP)

Odkryj kluczowe informacje o Suckypanther (SUCKYP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Suckypanther (SUCKYP)

The sucky panther is one of the most famous 'Bad' tattoos out there that has been revisted and reinvented more times than any other bad tattoo! Join the movement! We are creating something never done before. A bad tattoo related meme coin!

Recently we just concluded out volume and trend bot which allows project to get more visibility and trend all over the crypto space when it comes to volume, and now that serves as the best utility this era, bigger information coming in, we just want to keep up the momentum and let the new fall in right places🔥

Oficjalna strona internetowa:
https://suckypanthersol.com/

Tokenomika i analiza cenowa Suckypanther (SUCKYP)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Suckypanther (SUCKYP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 16,75K
Całkowita podaż:
$ 949,13M
Podaż w obiegu:
$ 949,13M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 16,75K
Historyczne maksimum:
$ 0
Historyczne minimum:
$ 0
Aktualna cena:
$ 0
Tokenomika Suckypanther (SUCKYP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Suckypanther (SUCKYP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów SUCKYP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów SUCKYP.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSUCKYP tokenomikę, poznaj cenę tokena SUCKYPna żywo!

Prognoza ceny SUCKYP

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SUCKYP? Nasza strona z prognozami cen SUCKYP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.