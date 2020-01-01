Poznaj tokenomikę Stride Staked Juno (STJUNO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STJUNO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Stride Staked Juno (STJUNO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STJUNO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Stride Staked Juno (STJUNO) Stride Staked JUNO, or stJUNO is a derivative token representative of the native token, JUNO, of Juno Network. Juno Network stands as a permissionless chain designed for Cosmwasm smart contracts and is notable for hosting the largest base of DAOs within the Cosmos ecosystem.This liquid form maintains its value and can be readily employed in DeFi activities with a 33.48% staking reward. stJUNO is integrated on Umee, Osmosis DEX, and cSwap. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there. Oficjalna strona internetowa: https://www.stride.zone/ Kup STJUNO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Stride Staked Juno (STJUNO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Stride Staked Juno (STJUNO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 170.97K $ 170.97K $ 170.97K Całkowita podaż: $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Podaż w obiegu: $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 170.97K $ 170.97K $ 170.97K Historyczne maksimum: $ 1.22 $ 1.22 $ 1.22 Historyczne minimum: $ 0.097425 $ 0.097425 $ 0.097425 Aktualna cena: $ 0.098256 $ 0.098256 $ 0.098256 Dowiedz się więcej o cenie Stride Staked Juno (STJUNO) Tokenomika Stride Staked Juno (STJUNO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Stride Staked Juno (STJUNO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STJUNO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STJUNO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTJUNO tokenomikę, poznaj cenę tokena STJUNOna żywo! Prognoza ceny STJUNO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STJUNO? Nasza strona z prognozami cen STJUNO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 