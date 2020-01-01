Poznaj tokenomikę StaySAFU (SAFU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SAFU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę StaySAFU (SAFU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SAFU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / StaySAFU (SAFU) / Tokenomika / Tokenomika StaySAFU (SAFU) Odkryj kluczowe informacje o StaySAFU (SAFU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o StaySAFU (SAFU) StaySAFU is a real revolution in the DeFi world - at least for investors. The perfect program to estimate the risk of scam: it analyzes, of course, all possible mathematical factors (holder distribution, dev wallet transactions, liquidity lock, ownership, contract code), but also and above all informs investors about the quality of the dev team that handles the token, allowing for increased reliability regarding the risk of fraud. Oficjalna strona internetowa: https://staysafu.org/ Kup SAFU teraz! Tokenomika i analiza cenowa StaySAFU (SAFU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla StaySAFU (SAFU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 70.22K Całkowita podaż: $ 19.16K Podaż w obiegu: $ 16.66K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 80.75K Historyczne maksimum: $ 74.19 Historyczne minimum: $ 0.97278 Aktualna cena: $ 4.21 Dowiedz się więcej o cenie StaySAFU (SAFU) Tokenomika StaySAFU (SAFU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki StaySAFU (SAFU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SAFU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SAFU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSAFU tokenomikę, poznaj cenę tokena SAFUna żywo! Prognoza ceny SAFU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SAFU? Nasza strona z prognozami cen SAFU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SAFU już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.