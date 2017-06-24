Tokenomika Quantum R. Ledger (QRL) Odkryj kluczowe informacje o Quantum R. Ledger (QRL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Quantum R. Ledger (QRL) The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'. Oficjalna strona internetowa: https://theqrl.org/ Biała księga: https://github.com/theQRL/Whitepaper/blob/master/QRL_whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.theqrl.org/

Tokenomika i analiza cenowa Quantum R. Ledger (QRL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Quantum R. Ledger (QRL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 110.74M $ 110.74M $ 110.74M Całkowita podaż: $ 79.15M $ 79.15M $ 79.15M Podaż w obiegu: $ 67.94M $ 67.94M $ 67.94M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 171.15M $ 171.15M $ 171.15M Historyczne maksimum: $ 1.74 $ 1.74 $ 1.74 Historyczne minimum: $ 0.0408362163245 $ 0.0408362163245 $ 0.0408362163245 Aktualna cena: $ 1.63 $ 1.63 $ 1.63 Dowiedz się więcej o cenie Quantum R. Ledger (QRL)

Tokenomika Quantum R. Ledger (QRL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Quantum R. Ledger (QRL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów QRL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów QRL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszQRL tokenomikę, poznaj cenę tokena QRLna żywo!

Historia ceny Quantum R. Ledger (QRL) Analiza historii ceny QRL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny QRL już teraz!

Prognoza ceny QRL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać QRL? Nasza strona z prognozami cen QRL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena QRL już teraz!

