Poznaj tokenomikę Stader MaticX (MATICX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MATICX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Stader MaticX (MATICX) / Tokenomika / Tokenomika Stader MaticX (MATICX) Odkryj kluczowe informacje o Stader MaticX (MATICX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Stader MaticX (MATICX) Oficjalna strona internetowa: https://staderlabs.com/ Kup MATICX teraz! Tokenomika i analiza cenowa Stader MaticX (MATICX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Stader MaticX (MATICX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 34.87M $ 34.87M $ 34.87M Całkowita podaż: $ 135.41M $ 135.41M $ 135.41M Podaż w obiegu: $ 135.41M $ 135.41M $ 135.41M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 34.87M $ 34.87M $ 34.87M Historyczne maksimum: $ 2.07 $ 2.07 $ 2.07 Historyczne minimum: $ 0.17723 $ 0.17723 $ 0.17723 Aktualna cena: $ 0.257483 $ 0.257483 $ 0.257483 Dowiedz się więcej o cenie Stader MaticX (MATICX) Tokenomika Stader MaticX (MATICX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Stader MaticX (MATICX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MATICX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MATICX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMATICX tokenomikę, poznaj cenę tokena MATICXna żywo! Prognoza ceny MATICX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MATICX? Nasza strona z prognozami cen MATICX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MATICX już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.