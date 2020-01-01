Poznaj tokenomikę sqrFUND (SQR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SQR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę sqrFUND (SQR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SQR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika sqrFUND (SQR) Odkryj kluczowe informacje o sqrFUND (SQR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o sqrFUND (SQR) sqrFund is the first fund that transforms community DAOs' collective expertise into AI Agents, enabling unlimited startup support and scalable builder success. In doing so, we create the first AI Agents-driven Investment DAO for Web3 Builders. Investment Thesis: Focus on AI agents that transform collective expertise into actionable support. Target early-stage web3 projects within sqrDAO's builder network/community. Build a self-sustaining ecosystem of builder support. Oficjalna strona internetowa: https://sqrfund.ai/ Biała księga: https://x.com/sqrfund_ai/status/1866120837600092290 Tokenomika i analiza cenowa sqrFUND (SQR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla sqrFUND (SQR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 43.29K Całkowita podaż: $ 1.10B Podaż w obiegu: $ 1.10B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 43.29K Historyczne maksimum: $ 0.0037965 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika sqrFUND (SQR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki sqrFUND (SQR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SQR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SQR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.