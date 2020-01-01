Poznaj tokenomikę SPUD (SPUD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SPUD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SPUD (SPUD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SPUD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika SPUD (SPUD) Odkryj kluczowe informacje o SPUD (SPUD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o SPUD (SPUD) Spud Buy Bot is a Telegram-native live-trade tracker for Abstract-Chain tokens. By reading the chain's mempool and Dexscreener API, it detects every buy to a token's LP, formats the data—buyer wallet, spend, tokens received, price impact, refreshed market-cap and chart link—and pushes an eye-catching embed to your group. One /setup command activates the hosted service; no servers, no API keys, plus optional daily CSV digests for deeper insight. Oficjalna strona internetowa: https://spudonabstract.com/ Biała księga: https://spudonabstract.com/ Kup SPUD teraz! Tokenomika i analiza cenowa SPUD (SPUD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SPUD (SPUD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 283.34K Całkowita podaż: $ 914.78M Podaż w obiegu: $ 914.78M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 283.34K Historyczne maksimum: $ 0.00101743 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00030969 Dowiedz się więcej o cenie SPUD (SPUD) Tokenomika SPUD (SPUD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SPUD (SPUD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SPUD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SPUD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSPUD tokenomikę, poznaj cenę tokena SPUDna żywo! Prognoza ceny SPUD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SPUD? Nasza strona z prognozami cen SPUD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SPUD już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.