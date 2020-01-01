Poznaj tokenomikę Speedy (SPEEDY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SPEEDY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Speedy (SPEEDY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SPEEDY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Speedy (SPEEDY) / Tokenomika / Tokenomika Speedy (SPEEDY) Odkryj kluczowe informacje o Speedy (SPEEDY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Speedy (SPEEDY) In the wild world of crypto, where every new coin races to the top, one little turtle is making waves with a time-tested motto: "Slow and Steady Wins the Race." Introducing $SPEEDY, the memecoin that's here to remind you that greatness comes not from rushing, but from steady, thoughtful progress. $SPEEDY is on the ethereum blockchain. We strive ourselves in daily fresh content with plans for a game and animation series. In the wild world of crypto, where every new coin races to the top, one little turtle is making waves with a time-tested motto: "Slow and Steady Wins the Race." Introducing $SPEEDY, the memecoin that's here to remind you that greatness comes not from rushing, but from steady, thoughtful progress. $SPEEDY is on the ethereum blockchain. We strive ourselves in daily fresh content with plans for a game and animation series. Oficjalna strona internetowa: https://speedytheturtle.xyz/ Kup SPEEDY teraz! Tokenomika i analiza cenowa Speedy (SPEEDY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Speedy (SPEEDY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 606.65K $ 606.65K $ 606.65K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 606.65K $ 606.65K $ 606.65K Historyczne maksimum: $ 0.04556329 $ 0.04556329 $ 0.04556329 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00060665 $ 0.00060665 $ 0.00060665 Dowiedz się więcej o cenie Speedy (SPEEDY) Tokenomika Speedy (SPEEDY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Speedy (SPEEDY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SPEEDY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SPEEDY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSPEEDY tokenomikę, poznaj cenę tokena SPEEDYna żywo! Prognoza ceny SPEEDY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SPEEDY? Nasza strona z prognozami cen SPEEDY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SPEEDY już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.