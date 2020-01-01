Poznaj tokenomikę Solympics (SOLYMPICS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SOLYMPICS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Solympics (SOLYMPICS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SOLYMPICS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Solympics (SOLYMPICS) The Solympics is an innovative project that merges Solana's vibrant meme culture with the competitive spirit of the Olympics. It features hilarious memes, wild challenges, and epic competitions, creating an unparalleled experience. Participants are invited to engage their creativity and humor in a series of playful, degen events that celebrate the unique blend of Solana culture and Olympic excitement. Oficjalna strona internetowa: https://solympics.vip/ Tokenomika i analiza cenowa Solympics (SOLYMPICS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Solympics (SOLYMPICS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.75K Całkowita podaż: $ 999.97M Podaż w obiegu: $ 999.97M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.75K Historyczne maksimum: $ 0.00092197 Historyczne minimum: $ 0.00000858 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Solympics (SOLYMPICS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Solympics (SOLYMPICS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SOLYMPICS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOLYMPICS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSOLYMPICS tokenomikę, poznaj cenę tokena SOLYMPICSna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.