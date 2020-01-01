Poznaj tokenomikę Solpaka (SOLPAKA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SOLPAKA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Solpaka (SOLPAKA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SOLPAKA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Solpaka (SOLPAKA) / Tokenomika / Tokenomika Solpaka (SOLPAKA) Odkryj kluczowe informacje o Solpaka (SOLPAKA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Solpaka (SOLPAKA) SOLPAKA is a community-driven token aiming to build a strong and vibrant community in the Solana ecosystem. SOLPAKA is a meme coin but it does not stop it from being one of the most loved and admired tokens on Solana. SOLPAKA aims to build a strong foundation of open-minded people and continue building and investing in new, long-term projects. SOLPAKA is a community-driven token aiming to build a strong and vibrant community in the Solana ecosystem. SOLPAKA is a meme coin but it does not stop it from being one of the most loved and admired tokens on Solana. SOLPAKA aims to build a strong foundation of open-minded people and continue building and investing in new, long-term projects. Oficjalna strona internetowa: https://solpaka.com Kup SOLPAKA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Solpaka (SOLPAKA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Solpaka (SOLPAKA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.92K $ 14.92K $ 14.92K Całkowita podaż: $ 696.90M $ 696.90M $ 696.90M Podaż w obiegu: $ 696.90M $ 696.90M $ 696.90M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.92K $ 14.92K $ 14.92K Historyczne maksimum: $ 0.0065976 $ 0.0065976 $ 0.0065976 Historyczne minimum: $ 0.00001307 $ 0.00001307 $ 0.00001307 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Solpaka (SOLPAKA) Tokenomika Solpaka (SOLPAKA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Solpaka (SOLPAKA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SOLPAKA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOLPAKA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSOLPAKA tokenomikę, poznaj cenę tokena SOLPAKAna żywo! Prognoza ceny SOLPAKA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SOLPAKA? Nasza strona z prognozami cen SOLPAKA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SOLPAKA już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.