Informacje o Solomon USDv (USDV) Solomon USDv is a Solana‑native synthetic dollar issued by Solomon Labs. The protocol delta‑hedges spot positions (typically SOL, ETH or wrapped BTC held on‑chain) with equal‑and‑opposite perpetual shorts to create a fully market‑neutral collateral base, allowing USDv to hold its one‑dollar peg while generating yield. This yield is then passed back to users that have staked USDv for sUSDv. Like other stablecoins, USDv is designed to be composable within the DeFi ecosystem. All contracts are on‑chain, audited. Oficjalna strona internetowa: https://solomonlabs.org Biała księga: https://docs.solomonlabs.org Kup USDV teraz! Tokenomika i analiza cenowa Solomon USDv (USDV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Solomon USDv (USDV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Całkowita podaż: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Podaż w obiegu: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Historyczne maksimum: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Historyczne minimum: $ 0.998914 $ 0.998914 $ 0.998914 Aktualna cena: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Dowiedz się więcej o cenie Solomon USDv (USDV) Tokenomika Solomon USDv (USDV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Solomon USDv (USDV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów USDV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów USDV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUSDV tokenomikę, poznaj cenę tokena USDVna żywo! Prognoza ceny USDV Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać USDV? Nasza strona z prognozami cen USDV łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena USDV już teraz!