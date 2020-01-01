Poznaj tokenomikę Solnic (SOLNIC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SOLNIC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Solnic (SOLNIC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SOLNIC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Solnic (SOLNIC) / Tokenomika / Tokenomika Solnic (SOLNIC) Odkryj kluczowe informacje o Solnic (SOLNIC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Solnic (SOLNIC) The Solnic project represents a Solana-based meme coin that was introduced approximately nine months ago, combining elements of popular culture with cryptocurrency. Solnic merges the iconic imagery of Sonic the Hedgehog with Pepe the Frog, creating a unique token that resonates with fans of both franchises, as well as crypto enthusiasts. Despite its meme coin status, Solnic prides itself on robust community engagement and has implemented locked liquidity, which is designed to instill trust by ensuring that the liquidity pool cannot be altered, thereby theoretically stabilizing the token's price and reducing the risk of rug pulls. This approach suggests a longer-term commitment from its creators and community, aiming to build a sustainable project within the volatile landscape of meme coins on the Solana blockchain. Oficjalna strona internetowa: https://www.solniccoin.io Kup SOLNIC teraz! Tokenomika i analiza cenowa Solnic (SOLNIC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Solnic (SOLNIC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.63M $ 4.63M $ 4.63M Całkowita podaż: $ 939.87M $ 939.87M $ 939.87M Podaż w obiegu: $ 939.87M $ 939.87M $ 939.87M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.63M $ 4.63M $ 4.63M Historyczne maksimum: $ 0.01108836 $ 0.01108836 $ 0.01108836 Historyczne minimum: $ 0.00290478 $ 0.00290478 $ 0.00290478 Aktualna cena: $ 0.00492269 $ 0.00492269 $ 0.00492269 Dowiedz się więcej o cenie Solnic (SOLNIC) Tokenomika Solnic (SOLNIC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Solnic (SOLNIC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SOLNIC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOLNIC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSOLNIC tokenomikę, poznaj cenę tokena SOLNICna żywo! Prognoza ceny SOLNIC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SOLNIC? Nasza strona z prognozami cen SOLNIC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SOLNIC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.