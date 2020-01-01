Poznaj tokenomikę SOLENG (SOLENG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SOLENG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SOLENG (SOLENG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SOLENG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o SOLENG (SOLENG) Soleng is a next-generation solutions engineering agent designed to transform Web3 development. By streamlining complex processes, providing actionable code feedback, and fostering collaboration, Soleng accelerates innovation in decentralized applications and Agent DeFi while ensuring scalability, reliability, and safety. Founded by Lostgirldev, an experienced developer with a strong AI and crypto background, Soleng has been in development for over a year with support from top industry experts. Initial features will focus on improving GitHub workflows and repository management, with plans for a private terminal and live tutorials in the future. The project is backed by a community-driven token launched on Pump.fun, with 75% of the supply allocated to users. Token value accrues through fees for gated access and technical services, with a deflationary burn mechanism enhancing long-term value. Soleng is set to become the leading technical agent in Web3, driving innovation with efficiency and clarity. Oficjalna strona internetowa: https://www.soleng.ai/ Tokenomika i analiza cenowa SOLENG (SOLENG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SOLENG (SOLENG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 90.75K $ 90.75K $ 90.75K Całkowita podaż: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M Podaż w obiegu: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 90.75K $ 90.75K $ 90.75K Historyczne maksimum: $ 0.00928559 $ 0.00928559 $ 0.00928559 Historyczne minimum: $ 0.00007226 $ 0.00007226 $ 0.00007226 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie SOLENG (SOLENG) Tokenomika SOLENG (SOLENG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SOLENG (SOLENG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SOLENG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOLENG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSOLENG tokenomikę, poznaj cenę tokena SOLENGna żywo! Prognoza ceny SOLENG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SOLENG? Nasza strona z prognozami cen SOLENG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 