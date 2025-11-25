Tokenomika SolControl (SCTRL)

Tokenomika SolControl (SCTRL)

Odkryj kluczowe informacje o SolControl (SCTRL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 06:36:20 (UTC+8)
Tokenomika i analiza cenowa SolControl (SCTRL)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SolControl (SCTRL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 210.07K
$ 210.07K
Całkowita podaż:
$ 1.01B
$ 1.01B
Podaż w obiegu:
$ 1.01B
$ 1.01B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 210.07K
$ 210.07K
Historyczne maksimum:
$ 0.00296632
$ 0.00296632
Historyczne minimum:
$ 0.00016303
$ 0.00016303
Aktualna cena:
$ 0.00020841
$ 0.00020841

Informacje o SolControl (SCTRL)

Oficjalna strona internetowa:
https://www.solctrl.com/
Biała księga:
https://www.solctrl.com/SOLCtrl_Whitepaper.pdf

Tokenomika SolControl (SCTRL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki SolControl (SCTRL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów SCTRL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów SCTRL.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSCTRL tokenomikę, poznaj cenę tokena SCTRLna żywo!

Prognoza ceny SCTRL

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SCTRL? Nasza strona z prognozami cen SCTRL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?


