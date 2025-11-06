Informacje o cenie SolControl (SCTRL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00296632$ 0.00296632 $ 0.00296632 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.20% Zmiana ceny (1D) +3.06% Zmiana ceny (7D) -20.69% Zmiana ceny (7D) -20.69%

Aktualna cena SolControl (SCTRL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SCTRL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SCTRL w historii to $ 0.00296632, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SCTRL zmieniły się o +0.20% w ciągu ostatniej godziny, o +3.06% w ciągu 24 godzin i o -20.69% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SolControl (SCTRL)

Kapitalizacja rynkowa $ 324.44K$ 324.44K $ 324.44K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 324.44K$ 324.44K $ 324.44K Podaż w obiegu 1.01B 1.01B 1.01B Całkowita podaż 1,011,714,374.29149 1,011,714,374.29149 1,011,714,374.29149

Obecna kapitalizacja rynkowa SolControl wynosi $ 324.44K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SCTRL w obiegu wynosi 1.01B, przy całkowitej podaży 1011714374.29149. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 324.44K.