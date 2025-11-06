GiełdaDEX+
Aktualna cena SolControl to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SCTRL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SCTRL łatwo w MEXC już teraz.

Cena SolControl (SCTRL)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SCTRL do USD:

$0.00032069
+3.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
SolControl (SCTRL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:12:21 (UTC+8)

Informacje o cenie SolControl (SCTRL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0.00296632
$ 0
+0.20%

+3.06%

-20.69%

-20.69%

Aktualna cena SolControl (SCTRL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SCTRL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SCTRL w historii to $ 0.00296632, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SCTRL zmieniły się o +0.20% w ciągu ostatniej godziny, o +3.06% w ciągu 24 godzin i o -20.69% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SolControl (SCTRL)

$ 324.44K
--
$ 324.44K
1.01B
1,011,714,374.29149
Obecna kapitalizacja rynkowa SolControl wynosi $ 324.44K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SCTRL w obiegu wynosi 1.01B, przy całkowitej podaży 1011714374.29149. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 324.44K.

Historia ceny SolControl (SCTRL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny SolControl do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny SolControl do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny SolControl do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny SolControl do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.06%
30 Dni$ 0-54.54%
60 dni$ 0-72.00%
90 dni$ 0--

Co to jest SolControl (SCTRL)

The Biggest Reward Project on Solana

Recurring Solana Rewards Receive Sol every Hour, every Week, and Once at the end of the Month in a Large Payout

SolCtrl represents a fundamental shift in how cryptocurrency tokens operate on the Solana blockchain. Rather than functioning as a simple reward or speculative asset, SolCtrl has been engineered to align the interests of all holders—from small holders to whales—toward the common goal of project growth and long-term success.

The core innovation lies in a multi-faceted incentive structure that rewards holding, provides consistent returns, and offers a significant payout at the end of the month. This structure transforms the typical relationship users have with tokens, creating a community that chases project growth rather than short-term price movements.

TOKENOMICS We are the first project in the history of DeFi to cover 100% of your buy fee. Experience the largest reward project while getting a bag larger than your original purchase when buying through the website.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny SolControl (w USD)

Jaka będzie wartość SolControl (SCTRL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SolControl (SCTRL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SolControl.

Sprawdź teraz prognozę ceny SolControl!

SCTRL na lokalne waluty

Tokenomika SolControl (SCTRL)

Zrozumienie tokenomiki SolControl (SCTRL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SCTRLjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące SolControl (SCTRL)

Jaka jest dziś wartość SolControl (SCTRL)?
Aktualna cena SCTRL w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SCTRL do USD?
Aktualna cena SCTRL w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SolControl?
Kapitalizacja rynkowa dla SCTRL wynosi $ 324.44K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SCTRL w obiegu?
W obiegu SCTRL znajduje się 1.01B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SCTRL?
SCTRL osiąga ATH w wysokości 0.00296632 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SCTRL?
SCTRL zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SCTRL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SCTRL wynosi -- USD.
Czy w tym roku SCTRL pójdzie wyżej?
SCTRL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SCTRL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe SolControl (SCTRL)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,640.26
$3,434.67
$162.15
$1.0000
$1,477.40
$103,640.26
$3,434.67
$2.3501
$162.15
$1.1587
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.03455
$0.00375
$0.000014058
$0.2212
$0.0000000588
$1.3991
$0.01918
