Giełda MEXC / Cena krypto / SOLCAT (SOLCAT) / Tokenomika / Tokenomika SOLCAT (SOLCAT) Odkryj kluczowe informacje o SOLCAT (SOLCAT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o SOLCAT (SOLCAT) The mascot of solana. First memecoin with game! PLAY, COLLECT, AND EARN TODAY! More to experience WIN PRIZES & HAVE FUN IN THE BEST COMMUNITY IN WEB3 What are the future plans for SOLCAT? SOLCAT will continue to grow its community, expand its presence in the Solana network, and increase its recognition through strategic campaigns and partnerships. The focus is on building a strong brand and creating value for all $SOLCAT holders. About SOLCAT. $SOLCAT the meme token on Solana, powered by a community that loves fun. $SOLCAT is more than a token—it's a meowment! Join the craze, hold $SOLCAT, and let's meow our way to the top together! Oficjalna strona internetowa: https://solcat.meme/ Kup SOLCAT teraz! Tokenomika i analiza cenowa SOLCAT (SOLCAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SOLCAT (SOLCAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 34.61K $ 34.61K $ 34.61K Całkowita podaż: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B Podaż w obiegu: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 34.61K $ 34.61K $ 34.61K Historyczne maksimum: $ 0.00617418 $ 0.00617418 $ 0.00617418 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie SOLCAT (SOLCAT) Tokenomika SOLCAT (SOLCAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SOLCAT (SOLCAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SOLCAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOLCAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSOLCAT tokenomikę, poznaj cenę tokena SOLCATna żywo! Prognoza ceny SOLCAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SOLCAT? Nasza strona z prognozami cen SOLCAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SOLCAT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.