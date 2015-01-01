Poznaj tokenomikę Solberg (SLB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SLB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Solberg (SLB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SLB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Solberg (SLB) / Tokenomika / Tokenomika Solberg (SLB) Odkryj kluczowe informacje o Solberg (SLB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Solberg (SLB) With the goal to make investing in the future of decentralized finance (DeFi) easy and accessible to everyone, Solberg mission is to empower people to access decentralized finance (DeFi) and easily transfer to the Solana blockchain with minimal efforts. Through Solberg we decided to show all of the benefits of using decentralized finance (DeFi) and Solana Platform. Oficjalna strona internetowa: https://solbergtoken.com Tokenomika i analiza cenowa Solberg (SLB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Solberg (SLB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 82.24K $ 82.24K $ 82.24K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 9.36M $ 9.36M $ 9.36M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 878.51K $ 878.51K $ 878.51K Historyczne maksimum: $ 0.106245 $ 0.106245 $ 0.106245 Historyczne minimum: $ 0.00812979 $ 0.00812979 $ 0.00812979 Aktualna cena: $ 0.00878513 $ 0.00878513 $ 0.00878513 Tokenomika Solberg (SLB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Solberg (SLB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SLB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SLB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.