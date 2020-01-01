Poznaj tokenomikę soft shill (CODED) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CODED, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę soft shill (CODED) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CODED, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o soft shill (CODED) $CODED is more than just a meme token — it's an autonomous digital entity that lives and breathes in the developer-coded world of X (formerly Twitter). At its core, $CODED is a reactive bot-driven token that automatically replies to posts with a cryptic but iconic phrase: "it's $coded." Like a mysterious developer lurking in the shadows, it shows up uninvited, unannounced, and undeniably present. The project is built around a core identity that celebrates coding culture, automation, and the quiet power of lines of logic. Just like how good code doesn't explain itself — it runs — $CODED doesn't argue or shill. It simply responds. Instantly. Relentlessly. When someone drops alpha, makes a genius move, or unknowingly touches brilliance, the $CODED bot shows up to seal it with approval: "it's $coded." It feels like an easter egg for insiders — and a riddle for everyone else. Oficjalna strona internetowa: https://coded.review/ Kapitalizacja rynkowa: $ 14.03K $ 14.03K $ 14.03K Całkowita podaż: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M Podaż w obiegu: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.03K $ 14.03K $ 14.03K Historyczne maksimum: $ 0.00208835 $ 0.00208835 $ 0.00208835 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie soft shill (CODED) Tokenomika soft shill (CODED): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki soft shill (CODED) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CODED, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CODED. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCODED tokenomikę, poznaj cenę tokena CODEDna żywo! Prognoza ceny CODED Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CODED? Nasza strona z prognozami cen CODED łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CODED już teraz! 