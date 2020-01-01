Poznaj tokenomikę SNPad (SNPAD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SNPAD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SNPad (SNPAD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SNPAD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / SNPad (SNPAD) / Tokenomika / Tokenomika SNPad (SNPAD) Odkryj kluczowe informacje o SNPad (SNPAD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o SNPad (SNPAD) SNPAD is a DePIN advertising platform featuring an AI-driven smart TV app that automatically replaces traditional commercials with personalized ads once installed. Users earn up to 70% of ad revenues in SNPad tokens, enhancing their viewing experience without additional interactions. Oficjalna strona internetowa: https://snpad.snp.network Biała księga: https://snpad.snp.network/docs/paper.pdf Kup SNPAD teraz! Tokenomika i analiza cenowa SNPad (SNPAD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SNPad (SNPAD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.97M Całkowita podaż: $ 280.00M Podaż w obiegu: $ 280.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.97M Historyczne maksimum: $ 0.051834 Historyczne minimum: $ 0.01018394 Aktualna cena: $ 0.01058926 Dowiedz się więcej o cenie SNPad (SNPAD) Tokenomika SNPad (SNPAD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SNPad (SNPAD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SNPAD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SNPAD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSNPAD tokenomikę, poznaj cenę tokena SNPADna żywo! Prognoza ceny SNPAD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SNPAD? Nasza strona z prognozami cen SNPAD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SNPAD już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.