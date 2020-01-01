Poznaj tokenomikę Snowswap (SNOW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SNOW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Snowswap (SNOW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SNOW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Snowswap (SNOW) / Tokenomika / Tokenomika Snowswap (SNOW) Odkryj kluczowe informacje o Snowswap (SNOW), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Snowswap (SNOW) Snowswap is a decentralized exchange for swapping wrapped, yield-bearing tokens with minimal slippage. Snowswap supports wrapped token swaps for numerous Defi projects including Harvest finance, Yearn, ANKR, and CREAM. Initially, the focus was stablecoins but has since expanded to include wrapped bitcoin and ethereum 2.0 staking tokens as well. Oficjalna strona internetowa: https://snowswap.org/ Kup SNOW teraz! Tokenomika i analiza cenowa Snowswap (SNOW) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Snowswap (SNOW), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 51.43K Całkowita podaż: $ 500.00K Podaż w obiegu: $ 349.66K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 73.54K Historyczne maksimum: $ 169.02 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.147069 Dowiedz się więcej o cenie Snowswap (SNOW) Tokenomika Snowswap (SNOW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Snowswap (SNOW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SNOW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SNOW. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSNOW tokenomikę, poznaj cenę tokena SNOWna żywo! Prognoza ceny SNOW Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SNOW? Nasza strona z prognozami cen SNOW łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SNOW już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.