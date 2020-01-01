Poznaj tokenomikę Smilek (SMILEK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SMILEK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Smilek (SMILEK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SMILEK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Smilek (SMILEK) Odkryj kluczowe informacje o Smilek (SMILEK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Smilek (SMILEK) SMILEK is revolutionizing the crypto space, challenging traditional finance with a grin! Born to defy the norms, SMILEK is not just a token, but a movement. As we laugh in the face of conventional banking, we're creating a community-driven financial renaissance. Dive in, be part of this exhilarating journey, and witness history in the making. Don't just watch; join the SMILEK wave and ride the tide of the next big crypto sensation Oficjalna strona internetowa: https://www.smilektothebank.online/ Biała księga: https://eyen-1.gitbook.io/eyen-whitepaper/token/eye Tokenomika i analiza cenowa Smilek (SMILEK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Smilek (SMILEK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 42.04K Całkowita podaż: $ 2.00T Podaż w obiegu: $ 2.00T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 42.04K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Smilek (SMILEK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Smilek (SMILEK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SMILEK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SMILEK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.