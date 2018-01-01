Poznaj tokenomikę Smart MFG (MFG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MFG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Smart MFG (MFG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MFG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Smart MFG is a pioneer in tokenizing Real-World Assets (RWAs) and Decentralized Physical Infrastructure (DePin) for the manufacturing supply chain and beyond. As the inventor of the Hardware NFT in 2018, Smart MFG revolutionized how enterprises approach management of on-chain assets, driving efficiency and transparency. Today, Smart MFG is expanding to empower individual makers, uniting the Blockchain and Maker Movements for custom RWA value creation on-chain, including AI-assisted Design for Manufacture (DFM) and decentralized finance (DeFi) solutions like MakerFi, which enable project and invoice financing within its ecosystem. With MFG Phigital 1.0 launching in Fall 2024 and MFG Phigital 2.0 in Spring 2025, the platform will link physical RWAs with digital designs and NFTs, leveraging decentralized infrastructure to replicate RWAs via smart contracts and escrow on-chain. For more details on the roadmap and upcoming developments, refer to the latest updates. Oficjalna strona internetowa: https://smartmfg.io/ Biała księga: https://smartmfg.io/smart_mfg_whitepaper.pdf Kup MFG teraz! Tokenomika i analiza cenowa Smart MFG (MFG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Smart MFG (MFG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 693.25K $ 693.25K $ 693.25K Całkowita podaż: $ 868.46M $ 868.46M $ 868.46M Podaż w obiegu: $ 392.68M $ 392.68M $ 392.68M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Historyczne maksimum: $ 0.131262 $ 0.131262 $ 0.131262 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00176883 $ 0.00176883 $ 0.00176883 Dowiedz się więcej o cenie Smart MFG (MFG) Tokenomika Smart MFG (MFG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Smart MFG (MFG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MFG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MFG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMFG tokenomikę, poznaj cenę tokena MFGna żywo! Prognoza ceny MFG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MFG? Nasza strona z prognozami cen MFG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MFG już teraz! 