Giełda MEXC / Cena krypto / Skimask Pnut (SKINUT) / Tokenomika / Tokenomika Skimask Pnut (SKINUT) Odkryj kluczowe informacje o Skimask Pnut (SKINUT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Skimask Pnut (SKINUT) Skimask Pnut $SKINUT is built on the Base Network, a robust and secure blockchain that ensures transparency, speed, and reliability. What sets Skimask Pnut apart is its community-driven approach. Every major decision is made collectively, giving every holder a voice and a stake in the future of SKINUT. We believe in the power of the crowd, and that together, we can create something truly special community. Oficjalna strona internetowa: https://skimaskpnut.meme/ Kup SKINUT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Skimask Pnut (SKINUT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Skimask Pnut (SKINUT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 32.71K Całkowita podaż: $ 991.44M Podaż w obiegu: $ 991.44M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 32.71K Historyczne maksimum: $ 0.00206967 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Skimask Pnut (SKINUT) Tokenomika Skimask Pnut (SKINUT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Skimask Pnut (SKINUT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SKINUT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SKINUT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSKINUT tokenomikę, poznaj cenę tokena SKINUTna żywo! Prognoza ceny SKINUT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SKINUT? Nasza strona z prognozami cen SKINUT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SKINUT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.