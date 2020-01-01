Poznaj tokenomikę Silly Goose (GOO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GOO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Silly Goose (GOO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GOO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Silly Goose (GOO) Odkryj kluczowe informacje o Silly Goose (GOO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Silly Goose (GOO) Memecoin on Solana, tagline "The Silly Goose Has Got Red Boots" Memecoin on Solana, tagline "The Silly Goose Has Got Red Boots" Oficjalna strona internetowa: https://sillygoose.so Kup GOO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Silly Goose (GOO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Silly Goose (GOO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 198.23K $ 198.23K $ 198.23K Całkowita podaż: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Podaż w obiegu: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 198.23K $ 198.23K $ 198.23K Historyczne maksimum: $ 0.03174644 $ 0.03174644 $ 0.03174644 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00019752 $ 0.00019752 $ 0.00019752 Dowiedz się więcej o cenie Silly Goose (GOO) Tokenomika Silly Goose (GOO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Silly Goose (GOO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GOO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GOO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGOO tokenomikę, poznaj cenę tokena GOOna żywo! Prognoza ceny GOO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GOO? Nasza strona z prognozami cen GOO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GOO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.