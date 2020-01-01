Poznaj tokenomikę Shrapnel (SHRAP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHRAP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Shrapnel (SHRAP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHRAP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Shrapnel (SHRAP) / Tokenomika / Tokenomika Shrapnel (SHRAP) Odkryj kluczowe informacje o Shrapnel (SHRAP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Shrapnel (SHRAP) SHRAPNEL is a first-person extraction shooter where you'll fight as a MEF (Mercenary Extraction Force) Operator. The gameplay is competitive and intense. In 2038 an asteroid collided with the moon, and years later meteorites rain down on earth repeatedly: dangerous yet valuable. Your mission is to collect this mysterious meteorite substance, survive in military combat, and get out alive. The progression system provides long-term goals and rewards for your Operator character. It’s the ultimate high-stakes treasure hunt. SHRAPNEL is a first-person extraction shooter where you'll fight as a MEF (Mercenary Extraction Force) Operator. The gameplay is competitive and intense. In 2038 an asteroid collided with the moon, and years later meteorites rain down on earth repeatedly: dangerous yet valuable. Your mission is to collect this mysterious meteorite substance, survive in military combat, and get out alive. The progression system provides long-term goals and rewards for your Operator character. It’s the ultimate high-stakes treasure hunt. Oficjalna strona internetowa: https://www.shrapnel.com/ Biała księga: https://public.shrapnel.com/Shrapnel-White-Paper.pdf Kup SHRAP teraz! Tokenomika i analiza cenowa Shrapnel (SHRAP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Shrapnel (SHRAP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.84M $ 4.84M $ 4.84M Całkowita podaż: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Podaż w obiegu: $ 1.55B $ 1.55B $ 1.55B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.38M $ 9.38M $ 9.38M Historyczne maksimum: $ 0.435265 $ 0.435265 $ 0.435265 Historyczne minimum: $ 0.00306811 $ 0.00306811 $ 0.00306811 Aktualna cena: $ 0.00312831 $ 0.00312831 $ 0.00312831 Dowiedz się więcej o cenie Shrapnel (SHRAP) Tokenomika Shrapnel (SHRAP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Shrapnel (SHRAP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHRAP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHRAP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHRAP tokenomikę, poznaj cenę tokena SHRAPna żywo! Prognoza ceny SHRAP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHRAP? Nasza strona z prognozami cen SHRAP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SHRAP już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.