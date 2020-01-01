Tokenomika Shrapnel (SHRAP)

Odkryj kluczowe informacje o Shrapnel (SHRAP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Shrapnel (SHRAP)

SHRAPNEL is a first-person extraction shooter where you'll fight as a MEF (Mercenary Extraction Force) Operator. The gameplay is competitive and intense. In 2038 an asteroid collided with the moon, and years later meteorites rain down on earth repeatedly: dangerous yet valuable. Your mission is to collect this mysterious meteorite substance, survive in military combat, and get out alive. The progression system provides long-term goals and rewards for your Operator character. It’s the ultimate high-stakes treasure hunt.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.shrapnel.com/
Biała księga:
https://public.shrapnel.com/Shrapnel-White-Paper.pdf

Tokenomika i analiza cenowa Shrapnel (SHRAP)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Shrapnel (SHRAP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 4.84M
$ 4.84M$ 4.84M
Całkowita podaż:
$ 3.00B
$ 3.00B$ 3.00B
Podaż w obiegu:
$ 1.55B
$ 1.55B$ 1.55B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 9.38M
$ 9.38M$ 9.38M
Historyczne maksimum:
$ 0.435265
$ 0.435265$ 0.435265
Historyczne minimum:
$ 0.00306811
$ 0.00306811$ 0.00306811
Aktualna cena:
$ 0.00312831
$ 0.00312831$ 0.00312831

Tokenomika Shrapnel (SHRAP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Shrapnel (SHRAP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów SHRAP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHRAP.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSHRAP tokenomikę, poznaj cenę tokena SHRAPna żywo!

Prognoza ceny SHRAP

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHRAP? Nasza strona z prognozami cen SHRAP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.