Giełda MEXC / Cena krypto / Shiryo (SHIRYO-INU) / Tokenomika / Tokenomika Shiryo (SHIRYO-INU) Odkryj kluczowe informacje o Shiryo (SHIRYO-INU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Shiryo (SHIRYO-INU) Shiryo-Inu is the latest community focused token to launch on the Ethereum network! Our team is assembled from some of the most experienced individuals in DeFi and we want nothing more than to make Shiryo-Inu the next big thing! We have some huge plans in the works including a complex play to earn game to ensure that Shiryo-Inu becomes synonymous with the likes of Doge, Shiba and Floki! Oficjalna strona internetowa: https://shiryoinu.com/ Kup SHIRYO-INU teraz! Tokenomika i analiza cenowa Shiryo (SHIRYO-INU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Shiryo (SHIRYO-INU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 186.34K Całkowita podaż: $ 980,192.00T Podaż w obiegu: $ 924,404.97T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 197.59K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Shiryo (SHIRYO-INU) Tokenomika Shiryo (SHIRYO-INU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Shiryo (SHIRYO-INU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHIRYO-INU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHIRYO-INU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHIRYO-INU tokenomikę, poznaj cenę tokena SHIRYO-INUna żywo! Prognoza ceny SHIRYO-INU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHIRYO-INU? Nasza strona z prognozami cen SHIRYO-INU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SHIRYO-INU już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.