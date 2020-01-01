Poznaj tokenomikę shaww (SHAWW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHAWW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę shaww (SHAWW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHAWW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o shaww (SHAWW) Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for shaww, a very well-known influencer in the crypto space and developer. Oficjalna strona internetowa: https://time.fun/shaww Tokenomika i analiza cenowa shaww (SHAWW) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla shaww (SHAWW), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 16.24K Całkowita podaż: $ 98.83K Podaż w obiegu: $ 98.83K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.24K Historyczne maksimum: $ 0.940336 Historyczne minimum: $ 0.160186 Aktualna cena: $ 0.164326 Tokenomika shaww (SHAWW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki shaww (SHAWW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHAWW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHAWW. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.