Tokenomika SharedStake Governance v2 (SGTV2)

Odkryj kluczowe informacje o SharedStake Governance v2 (SGTV2), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o SharedStake Governance v2 (SGTV2)

SharedStake is a decentralized Ethereum 2 staking solution that allows users to stake any amount of Ether and earn additional yield on top of their ETH2 rewards.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.sharedstake.org/

Tokenomika i analiza cenowa SharedStake Governance v2 (SGTV2)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SharedStake Governance v2 (SGTV2), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 29.02K
$ 29.02K
Całkowita podaż:
$ 8.89M
$ 8.89M
Podaż w obiegu:
$ 2.72M
$ 2.72M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 94.99K
$ 94.99K
Historyczne maksimum:
$ 104.82
$ 104.82
Historyczne minimum:
$ 0.00636497
$ 0.00636497
Aktualna cena:
$ 0.01068547
$ 0.01068547

Tokenomika SharedStake Governance v2 (SGTV2): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki SharedStake Governance v2 (SGTV2) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów SGTV2, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów SGTV2.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSGTV2 tokenomikę, poznaj cenę tokena SGTV2na żywo!

Prognoza ceny SGTV2

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SGTV2? Nasza strona z prognozami cen SGTV2 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.