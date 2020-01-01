Poznaj tokenomikę SharedStake Governance v2 (SGTV2) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SGTV2, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SharedStake Governance v2 (SGTV2) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SGTV2, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / SharedStake Governance v2 (SGTV2) / Tokenomika / Tokenomika SharedStake Governance v2 (SGTV2) Odkryj kluczowe informacje o SharedStake Governance v2 (SGTV2), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o SharedStake Governance v2 (SGTV2) SharedStake is a decentralized Ethereum 2 staking solution that allows users to stake any amount of Ether and earn additional yield on top of their ETH2 rewards. Oficjalna strona internetowa: https://www.sharedstake.org/ Kup SGTV2 teraz! Tokenomika i analiza cenowa SharedStake Governance v2 (SGTV2) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SharedStake Governance v2 (SGTV2), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 29.02K Całkowita podaż: $ 8.89M Podaż w obiegu: $ 2.72M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 94.99K Historyczne maksimum: $ 104.82 Historyczne minimum: $ 0.00636497 Aktualna cena: $ 0.01068547 Dowiedz się więcej o cenie SharedStake Governance v2 (SGTV2) Tokenomika SharedStake Governance v2 (SGTV2): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SharedStake Governance v2 (SGTV2) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SGTV2, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SGTV2. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSGTV2 tokenomikę, poznaj cenę tokena SGTV2na żywo! Prognoza ceny SGTV2 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SGTV2? Nasza strona z prognozami cen SGTV2 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SGTV2 już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.