Giełda MEXC / Cena krypto / Sharbi ($SHARBI) / Tokenomika / Tokenomika Sharbi ($SHARBI) Odkryj kluczowe informacje o Sharbi ($SHARBI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Sharbi ($SHARBI) $Sharbi changes what you expect from your meme coin! - she's a multi-chain powerhouse designed for growth, rewards, and massive potential. With 24 months of success and a KYC-verified DAO, she's here for the long haul. Whether you're earning a Pay2Hold revenue share, collecting quarterly dividends from her own BBC Whale Fund, or exploring Sharbi(dot)fun - her addicting launch platform - Sharbi brings real value to the table. Sharbi - Get Some Oficjalna strona internetowa: https://sharbi.net Biała księga: https://sharbi-dao.gitbook.io/sharbimemequeen Kup $SHARBI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Sharbi ($SHARBI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sharbi ($SHARBI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 178.16K Całkowita podaż: $ 74.95B Podaż w obiegu: $ 74.95B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 178.16K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Sharbi ($SHARBI) Tokenomika Sharbi ($SHARBI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sharbi ($SHARBI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $SHARBI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $SHARBI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$SHARBI tokenomikę, poznaj cenę tokena $SHARBIna żywo! Prognoza ceny $SHARBI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $SHARBI? Nasza strona z prognozami cen $SHARBI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $SHARBI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.